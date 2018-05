Novo filme 'X-Men' promete dar nova força à série

O quinto filme da série, "X-Men: Primeira Classe", deve trazer nova energia à série, e concorrerá com outras produções baseadas em histórias em quadrinhos que estreiam em meados do ano, como "Lanterna Verde" e "Capitão América", segundo especialistas.

"Esse provavelmente estará entre os três maiores filmes das férias de julho porque, assim como o bom e velho filme de James Bond, deve atrair uma ampla base de espectadores -- mesmo se eles não assistiram aos quatro filmes anteriores", disse o crítico do Deadline Hollywood, Pete Hammond.

"X-Men: Primeira Classe" é um capítulo anterior ao filme original, adaptado da série de história em quadrinhos da Marvel de mesmo nome.

O filme conta a fase inicial da vida dos mutantes Charles Xavier, interpretado por James McAvoy, e Magneto, também conhecido como Erik Lehnsherr e interpretado por Michael Fassbender, antes de se tornarem inimigos mortais.

O começo do filme da 20th Century Fox se passa no campo de concentração alemão de Auschwitz, na Polônia, em 1944, com o jovem Lehnsherr, que é separado de seus pais e conhece o vilão Sebastian Shaw, descobrindo seus poderes pela primeira vez.

Dirigido pelo britânico Matthew Vaughn, com investimento de 120 milhões de dólares, "X-Men: Primeira Classe" já conquistou as críticas. Segundo o site Rotten Tomatoes, o filme tem uma rara classificação de 98 por cento.