Novo filme 'Star Trek' quer surpreender novos e velhos fãs

Quando o diretor J.J. Abrams idealizou o novo filme "Star Trek" ("Jornada nas Estrelas"), ele pensou no prólogo do seriado original de tevê, e pelo menos uma pessoa crucial aprovou: o comandante Spock. Para os novos "trekkies" (os fãs de "Jornada nas Estrelas") -- e é provável que surjam muitos mais quando o filme chegar aos cinemas dos EUA na sexta-feira -- o seriado de tevê dos anos 1960 começou com um prólogo sobre as viagens da nave espacial Enterprise e sua tripulação, que "se aventurava onde ninguém nunca antes esteve", na "fronteira final" do espaço.

Para reacender a chama da franquia que gerou cinco seriados de tevê e dez filmes ao longo de aproximadamente 40 anos, Abrams fez exatamente isso -- aventurou-se onde nenhum contador de histórias de "Jornada nas Estrelas" se aventurara antes, contando a história de como o capitão James T. Kirk, o Dr. "Bones" McCoy e o vulcano Spock se tornaram tripulantes da nave Enterprise.

Mas modificar o "cânone" -- os fatos e personagens que formam a mitologia de "Star Trek" -- pode deixar multidões de "trekkies" antigos pensando que Abrams fez algo "altamente ilógico", como poderia ter dito Spock. O antigo Spock, Leonard Nimoy, discorda. "O cânone só é importante para certas pessoas porque elas se aferram ao conhecimento das minúcias", disse Nimoy à Reuters. "Abra sua mente! Seja fã de 'Star Trek', abra sua mente e pergunte 'para onde Star Trek quer me conduzir agora?'."

Para onde o público será conduzido? O caminho para a frente conduz ao passado. O público descobrirá que o confiante capitão Kirk (Chris Pine) foi um "bad boy" brigão do Iowa que entrou para a Academia Star Fleet e venceu o teste do simulador "impossível de derrotar" idealizado pelo jovem Spock (Zachary Quinto). Juntamente com os tripulantes McCoy, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Pavel Chekov e o engenheiro Scotty, eles embarcam na Enterprise como jovens em sua primeira aventura espacial.

Produzido pela Paramount Pictures, o filme avança em velocidade total. A tripulação enfrenta o vilão Nero (Eric Bana), que vive de olho no mal.

"Grande trabalho"

Leonard Nimoy está com 78 anos e é o único ator do seriado original de tevê e dos filmes "Jornada nas Estrelas" a também ter um papel no novo "Star Trek." Ele representa Spock Prime, que ajuda a deslanchar o novo futuro.

Nimoy não poupou elogios a Quinto, de 31 anos, por levar Spock em uma nova direção. Ele começa por desprezar Kirk, mas o homem que se tornará seu capitão acaba conquistando seu respeito. "Eu não poderia ter feito melhor que ele", disse Nimoy. "Ele fez um grande trabalho."

Depois de mais de 40 anos, Nimoy parece estar à vontade com o personagem de quem, no passado, chegou a querer se distanciar. Ele chegou a escrever um livro intitulado "I Am Not Spock" (Eu Não Sou Spock), mas mais tarde lançou outro, "I Am Spock" (Eu Sou Spock).

Nimoy contou que se sentia "preparado para representar o personagem velho e sábio que oferece um pouco de ajuda aos jovens". "Bem resolvido, à vontade com ele mesmo... O Spock que representei neste filme é bastante fiel a mim mesmo. É mais ou menos representativo do ponto em que estou na minha vida."

Para saber se os fãs vão aderir ao novo "Star Trek" será preciso aguardar a estreia comercial do filme, na sexta, mas entre os comentários lidos no site www.trekspace.org havia o seguinte de Ben J. Grimm: "Eu simplesmente me RECUSO a apoiar a Paramount na DEGRADAÇÃO que fez de meu amado STAR TREK."

Então Grimm pode se decepcionar com as primeiras resenhas, porque "Star Trek" vem ganhando críticas altamente positivas. O filme recebeu escore 100 por cento positivo no site rottentomatoes.com, que agrega resenhas. Para o jornal Hollywood Reporter, "todos os personagens já conhecidos são instantaneamente identificáveis, e o filme possibilita à Paramount Pictures infundir vida nova a sua franquia."