Novo filme 'Precious' ganha força com apoio de Oprah

A mais influente formadora de opinião dos Estados Unidos afirmou ter entrado tardiamente no projeto, tornando-se produtora executiva apenas depois que a história dirigida por Lee Daniels sobre abuso e redenção de uma adolescente da cidade grande estava quase pronta para os cinemas.

A julgar pela reação na exibição este fim de semana no Festival Internacional de Cinema de Toronto, há muito considerado plataforma de lançamento para as campanhas do Oscar, "Precious" tende a causar uma forte impressão no público geral e nos votantes da Academia.

"Ele é tão duro que suga o ar da sala no final do filme", disse Oprah a jornalistas antes da apresentação de gala do longa em Toronto.

"Acho que é uma coisa boa você ser levado a aquele nível de engajamento com esse filme", afirmou Oprah, sentada ao lado da atriz estreante Gabourey Sidibe, a protagonista do longa. "Um filme como esse aparece raramente."

Passado no Harlem em 1987, "Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire" conta a história angustiante de uma adolescente obesa e ignorante chamada Claireece "Precious" Jones, grávida pela segunda vez do próprio pai.

Andando pela vida num silêncio pesado, Precious enfrenta um brutal abuso físico e emocional da mãe (Mo'Nique).

"Precious" é um drama corajoso, o tipo de filme de que gostam os que votam no Oscar. Mesmo assim, em meio à recessão, com o público preferindo histórias mais leves, "Precious" também conta à platéia uma história de sobrevivência e redenção.

O crítico do jornal Variety John Anderson disse que ele é "como um diamante -- claro, brilhante, mas muito duro."

Por fim, Precious encontra seu caminho numa escola onde uma professora alimenta a auto-estima da garota. A força da história vem de como ela supera os demônios que parecem dificultar todos os seus passos.

"Para as pessoas que enfrentaram esse tipo de situação -- eu sendo uma dessas pessoas, a mensagem dele é de esperança", disse o produtor-executivo Tyler Perry, que disse ter crescido ao lado de um pai abusivo.