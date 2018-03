Novo filme emprega humor para tratar da guerra do Iraque

"In the Loop" é uma comédia fictícia estrelada por James Gandolfini, mas o personagem de Malcolm Tucker, um assessor do primeiro-ministro britânico, traz paralelos evidentes com o assessor verdadeiro Alastair Campbell.

Cambpell trabalhou para Tony Blair e ajudou a preparar para o consumo do público as informações da inteligência usadas para justificar a guerra no Iraque.

O elenco de políticos britânicos e norte-americanos enredados na disputa entre partidários e opositores da guerra num país não especificado do Oriente Médio também visa ser suficientemente próximo da vida real para induzir o público à reflexão.

"Minha reação profissional e natural a tudo isso é apostar na comédia", disse o diretor escocês Armando Ianucci, que ficou revoltado com a campanha do governo britânico, que ele considerou enganosa, para levar o país a participar da invasão do Iraque em 2003, liderada pelos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Quando você faz uma comédia sobre um tema, isso não significa que você esteja tornando o tema mais leve ou fazendo pouco caso dele", disse o diretor à Reuters em entrevista para promover o filme.

"Acho que a comédia ajuda você a analisar o assunto de várias maneiras. No último ano, mais ou menos, vários dramas sérios foram feitos sobre o Iraque, e o público os achou meio pesados e pouco atraentes. Eu quis fazer algo que fosse um pouco mais atemporal, mas também humano."

Os filmes relacionados à guerra do Iraque incluem alguns ambientados na zona do conflito ("Guerra Sem Cortes", "The Hurt Locker") e outros que tratam da vida das pessoas nos EUA ("No Vale das Sombras", "Nossa Vida Sem Grace"). A maioria foi praticamente ignorada pelo público norte-americano.

"In the Loop" alterna momentos de sátira -- um ministro desastrado se divide entre o que é certo e o que é melhor para sua carreira política -- e de farsa pura e simples, quando Tucker corre de um lado a outro em Washington, tentando desesperadamente reunir informações que possam ser usadas para justificar a necessidade da guerra.

A "novilíngua" política é ironizada quando o ministro Simon Foster (Tom Hollander) se esforça para manter suas opções em aberto, com declarações como "para percorrer o caminho da paz às vezes é preciso estar preparado para escalar a montanha do conflito".

Gandolfini faz um general que é contra a invasão, mas muda de posição quando a guerra passa a parecer inevitável.

Os críticos vêm elogiando o filme, que chega aos cinemas britânicos em 17 de abril, mas alguns se perguntam se os diálogos acelerados e o sotaque escocês de Tucker podem prejudicar seu potencial comercial.