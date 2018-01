Novo filme dos irmãos Coen vai abrir Festival de Veneza

Os organizadores do Festival de Cinema de Veneza anunciaram nesta segunda-feira, 28, que a edição deste ano do festival será aberta por uma comédia de espionagem dos irmãos premiados com o Oscar Joel e Ethan Coen, estrelada por George Clooney, John Malkovich e Brad Pitt. Intitulado provisoriamente Burn After Reading, o filme conta a história de um ex-agente da CIA cujo livro de memórias cai nas mãos de dois funcionários inescrupulosos de uma academia de ginástica. O elenco também tem as atrizes premiadas com o Oscar Tilda Swinton e Frances McDormand, que é casada com Joel Coen. O filme fará sua estréia mundial em 27 de agosto, inaugurando a 65.ª edição do Festival de Veneza, que ocorrerá até 6 de setembro. Os irmãos Coen fizeram carreira como cieneastas marginais em Hollywood, tendo conquistado uma base fiel de fãs. Este ano eles receberam um Oscar conjunto pela direção de Onde os Fracos Não Têm Vez. O filme também recebeu três outros Oscar, incluindo os de melhor filme e melhor roteiro adaptado.