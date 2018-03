Novo filme dos irmãos Coen estréia em setembro nos EUA

Os cinéfilos não vão ter de esperar muito para assistir ao próximo filme dos diretores Joel e Ethan Coen, os irmãos ganhadores do Oscar por Onde os Fracos Não Têm Vez. O próximo projeto da dupla, a comédia de espionagem Burn After Reading, será lançada no dia 12 de setembro nos Estados Unidos pela Focus Features, informou o estúdio na segunda-feira, 3. O elenco da produção inclui atores de peso, como George Clooney, John Malkovich, Brad Pitt, Tilda Swinton e Frances McDormand, esposa de Joel Coen. Os irmãos Coen ganharam as estatuetas de melhor filme, direção e roteiro adaptado por Onde os Fracos Não Têm Vez. A co-produção da Miramax Films com a Paramount é a obra mais bem sucedida comercialmente dos Coen, tendo arrecadado US$ 69,7 milhões (R$ 116 milhões) nas bilheterias dos EUA até agora.