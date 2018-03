Novo filme do Homem-Aranha recebe título original dos quadrinhos

O estúdio de Hollywood responsável pela franquia do Homem-Aranha divulgou o título para o novo filme do super-herói. De volta às origens da história em quadrinhos, o filme se chamará The Amazing Spider-Man (O Incrível Homem-Aranha).

O novo filme da Columbia Pictures, que estreia nos cinemas em 3 de julho de 2012, estrela Andrew Garfield no papel principal.

O super-herói adolescente fez sua primeira aparição nas páginas de uma história em quadrinhos de 1962 chamada Amazing Fantasy, edição número 15. Ele foi tão popular entre os leitores que a editora Marvel Comics criou a série O Incrível Homem-Aranha em 1963.

A Columbia está buscando uma forma de reinventar o sucesso da franquia de filmes do Homem-Aranha ao escolher Garfield para substituir Tobey Maguire no papel principal. O ator nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu na Grã-Bretanha.

Os filmes Homem-Aranha, de 2002, Homem-Aranha 2 e o último lançamento Homem-Aranha 3, de 2007, foram todos protagonizados por Maguire, e arrecadaram 1,1 bilhão de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá, segundo o site boxofficemojo.com. A franquia é uma das de maior sucesso na história do cinema.

Em 2008, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos recebeu o equivalente a uma certidão de nascimento do Homem-Aranha, quando um doador anônimo entregou os desenhos originais de Amazing Fantasy #15.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)