Novo filme do diretor Peter Bogdanovich arranca risos em Veneza

Uma comédia escrachada e tipicamente nova-iorquina nos moldes de uma farsa hollywoodiana foi a maneira de o diretor Peter Bogdanovich mostrar seu momento cômico no Festival de Cinema de Veneza nesta sexta-feira.

No filme "She's Funny That Way", Bogdanovich, que nos anos 1970 foi parte dos diretores pioneiros da onda conhecida como “Nova Hollywood",, como Imogen Poots no papel de uma aspirante a atriz que se diz uma musa mas trabalha como garota de programa.

Seus casos lançam uma verdadeira teia de aranha que atrai homens como Owen Wilson, diretor de teatro que há anos atua como “benfeitor” de uma série de garotas de programa. As pessoas que circulam ao redor de Poots acabam trombando umas com as outras, para constrangimento geral.

Jennifer Aniston dá uma aula interpretando a mulher desprezada assim que fica sabendo sobre as companhias de seu marido.

Falar nas participações especiais tiraria a graça, mas são muito bem boladas, além de absurdas.

A plateia de Veneza, que desde o início do evento, na quarta-feira, tinha visto pouco humor na tela, riu com frequência durante a exibição do filme.

A produção estilosa passada em Nova York é um mundo à parte comparada a "99 Homes", do diretor norte-americano Ramin Bahrani, uma história sombria sobre vidas arruinadas, mas também sobre a montanha de dinheiro obtida nos calotes imobiliários na Flórida resultantes da crise financeira de 2008 nos Estados Unidos.

O filme, que participa da competição principal, tem Andrew Garfield no papel de um jovem operário, Dennis Nash, que perde o emprego, e o salário, quando seu empregador vai à falência.

A revista The Hollywood Reporter classificou a produção como “um olhar duro sobre o fosso econômico que divide o país”.

O filme italiano "Anime Nere" (Almas Escuras), dirigido por Francesco Munzi, exibe um panorama parcialmente bem humorado sobre mafiosos modernos em uma cidade italiana decadente. Dois irmãos querem manter o negócio da família, mas seus irmão mais velhos querem viver uma vida casta, o que leva a um conflito crescente que proporciona um final dramático.