Novo filme do diretor de 'Beleza Americana' terá Toni Collette NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Toni Collette vai juntar-se a John Krasinski e Maya Rudolph numa comédia sobre relacionamentos a ser dirigida por Sam Mendes, criador de "Beleza Americana". Krasinski ("Leatherheads") e Rudolph ("Saturday Night Live") farão um casal que percorre o país em busca do melhor lugar para criar seu filho que ainda não nasceu. Toni Collette ("Pequena Miss Sunshine") será uma professora universitária, amiga do casal, que acredita que a criança vai acabar disfuncional, não importa onde seja criada. O elenco também terá Cheryl Hines ("Curb Your Enthusiasm"). David Eggers escreveu o roteiro do projeto da Focus Features, ainda sem título, com sua mulher, a romancista Vendela Vida. As filmagens começarão este mês no Connecticut.