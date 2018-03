Novo filme do 007 tem data de lançamento anunciada

Foi, enfim, revelada a data de lançamento mundial de 007 Contra Spectre, novo filme da franquia liderada pelo espião James Bond. A Sony confirmou que o longa chegará primeiro ao Reino Unido, no dia 26 de outubro.

Já o Brasil terá de esperar quase duas semanas para conferir a mais recente aventura de Daniel Craig (talvez a última?) como o espião. O filme chega por aqui no dia 5 de novembro. No dia seguinte, é a vez do longa dirigido por Sam Mendes estrear nos Estados Unidos.

A sinopse do filme, recentemente divulgada, diz: "Uma enigmática mensagem do passado de Bond o coloca no caminho para desvendar uma sinistra organização. Enquanto M luta contra forças políticas para manter vivo o serviço secreto, Bond combate a fraude para revelar a terrível verdade por trás da Spectre."

Além de Craig, o longa é estrelado por Christoph Waltz, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Dave Bautista, Monica Bellucci. Ralph Fiennes interpretará M.

O título anterior, 007: Operação Skyfall, de 2012, arrecadou US$ 1,1 bilhão em seu lançamento.