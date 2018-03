Novo filme dirigido por Madonna deve ser reeditado

O filme dirigido pela cantora Madona, W.E, deve ser reeditado, segundo informações do jornal britânico 'The Daily Mail'. A nova edição teria ao menos 10 minutos excluídos. O longa foi muito criticado nos festivais de Toronto e Veneza.

Em entrevista ao periódico inglês, a rainha do pop afirmou que pretende alterar algumas coisas na continuidade de W.E. "Talvez falte um pouco disso ou daquilo, talvez seja um trabalho ainda em progresso", revelou.

W.E conta a história real do relacionamento entre o Rei Eduardo VIII com Wallis Simpson, uma mulher divorciada que se casou com o rei. O filme tem no elenco Abbie Cornish, James D'Arcy, Oscar Isaac e Andrea Riseborough.

Com orçamento estimado em torno de 15 milhões de dólares, o longa estreia em dezembro nos Estados Unidos.