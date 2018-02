Novo filme dirigido por George Clooney ganha trailer

SÃO PAULO - O novo filme do ator e diretor George Clooney, The Ides of March, ganhou seu primeiro trailer. O elenco de peso do drama político conta com Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei e o próprio Clooney.

Quem assina o roteiro ao lado do ator é Grant Heslov, que trabalhou em parceria com Clooney em Boa Noite, e Boa Sorte (2005), filme que reconta o conflito entre o jornalista Edward Murrow e o senador anti-comunista Joseph McCarthy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

The Ides of March é baseado na peça Farragut North, de Beau Willimon, e tem previsão de estreia para 14 de outubro nos EUA. A primeira exibição do longa, no entanto, está programada para o final de agosto na abertura do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Confira abaixo o trailer: