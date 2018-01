Novo filme de Woody Allen vai se passar na Riviera Francesa

O novo filme do cineasta Woody Allen, Magic in the Moonlight, será uma comédia romântica ambientada na Riviera Francesa dos anos 1920. A produção terá no elenco os atores Colin Firth, Emma Stone e Marcia Gay Harden.

Segundo a Sony Classical, que anunciou hoje que será responsável pela distribuição do longa, o roteiro narra a história de um "inglês levado a desmascarar um crime". O filme "terá como pano de fundo a Cote d'Azur, bares e locais procurados pelos ricos da era do Jazz".

Allen filmou a produção no ano passado no sul da França, mas ainda não foi anunciada a data de lançamento.