Novo filme de Woody Allen vai abrir Festival de Cannes

A nova comédia romântica do cineasta norte-americano Woody Allen, Midnight in Paris, que inclui uma ponta da primeira-dama francesa, vai abrir o Festival de Cinema de Cannes deste ano, anunciaram os organizadores do festival na quarta-feira.

O filme é o mais recente em uma série de trabalhos do diretor nova-iorquino a ser rodado em uma cidade europeia, incluindo Match Point, em Londres, e Vicky Cristina Barcelona, rodado na cidade catalã.

Midnight in Paris tem um elenco cheio de astros, entre eles os atores de Hollywood Owen Wilson e Adrian Brody, além de astros franceses como Marion Cotillard, o comediante Gad Elmaleh e a atriz em ascensão Lea Seydoux.

O nome do elenco que mais chama a atenção, pelo menos na França, é o de Carla Bruni-Sarkozy, que era cantora conhecida e ex-modelo antes de tornar-se a esposa do presidente Nicolas Sarkozy. Ela faz uma ponta pequena no filme, sem dizer nada.

Em comunicado à imprensa, o diretor do festival, Thierry Fremaux, disse: "É um filme em que Woody Allen se aprofunda nas questões tratadas em seus filmes anteriores: nossa relação com a história, a arte, o prazer e a vida."

Midnight in Paris será exibido em Cannes em 11 de maio, na noite do tapete vermelho que abrirá a 64ª edição do festival de cinema, e simultaneamente será lançado em 400 cinemas da França.

O Festival de Cannes acontecerá entre 11 e 22 de maio.