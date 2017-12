Novo filme de Woody Allen deve ser rodado em Rhode Island

O novo filme de Woody Allen será rodado em Rhode Island, a 110 quilômetros de Boston, informou o Boston Globe. Allen, cuja produção ficou marcada pela estreita ligação com a cidade de Nova York, saiu dos EUA nos últimos anos em uma “turnê” europeia, para filmar, entre outros, Vicky Cristina Barcelona e Meia Noite em Paris, e o seu próximo, Magic in the Moonlight, na Riviera Francesa, previsto para julho nos EUA.

O filme que vai começar a ser rodado em julho, em Boston, deve ter Emma Stone e Joaquin Phoenix no elenco, e a temática deve envolver o ambiente acadêmico, embora não haja confirmações ou anúncios oficiais, ainda, sobre a produção.

Emma Stone também está em Magic in the Moonlight, contracenando com Colin Firth. O filme ganhou o trailer oficial no final de maio: