Novo filme de Woody Allen abre Festival de Cinema de Tribeca

Whatever Works, o último filme do diretor americano Woody Allen e o que representa seu retorno a Nova York após quatro anos de gravações no exterior, abrirá o Festival de Cinema de Tribeca, no dia 22 de abril. "É uma ideia adorável mostrar meu filme em um festival de cinema em minha cidade. É muito emocionante", afirmou Allen em comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira pela organização da mostra, fundada pelo ator Robert De Niro e que, nesta edição, será encerrada no dia 3 de maio. O filme tem no elenco atores como Larry David, Evan Rachel Wood e Patricia Clarkson. Desde 2004, Allen não rodava em Nova York, já que viajou para fazer Ponto Final - Match Point, Scoop: O Grande Furo, O Sonho de Cassandra e Vicky Cristina Barcelona. Escrito e dirigido por Allen, Whatever Works foi descrito pelo próprio cineasta como "uma história romântica entre gente original que, ao se encontrar, cria muitos conflitos e problemas". "Eu me apaixonei por Nova York através dos filmes de Woody Allen e estou animada com o fato de, este ano, a abertura do festival ser com a estreia de Whatever Works, já que é excepcionalmente divertido que se soma a todo o seu trabalho", ressaltou a co-fundadora do festival Jane Rosenthal.