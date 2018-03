Novo filme de Tarantino lidera bilheterias na estreia nos EUA

Bastardos Inglórios, o mais recente filme do diretor Quentin Tarantino, arrecadou US$ 37,6 milhões em seu primeiro final de semana nos cinemas dos Estados Unidos.

Apesar de ter 153 minutos de duração e de grande parte de seus diálogos não serem em inglês, o filme teve a melhor estreia de uma produção de Tarantino nos EUA.

Até agora, a produção do diretor que teve melhor desempenho em seu primeiro final de semana nos cinemas americanos havia sido "Kill Bill: Vol. 2", com US$ 25,1 milhões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O produtor de "Bastardos Inglórios", Harvey Weinstein, à revista "Variety" que tem em mente fazer da história uma saga com mais dois filmes por causa da boa recepção do público.

A segunda posição nas bilheterias dos EUA neste final de semana é de "Distrito 9", com US$ 18,9, seguido por "G.I Joe: A Origem de Cobra", com US$ 12,5 milhões.

O quarto lugar ficou com o romântico "The Time Traveler's Wife", com US$ 10 milhões, enquanto a quinta posição é da comédia culinária "Julie & Julia", estrelada por Meryl Streep, que arrecadou US$ 9 milhões.

A outra grande estreia da semana, "Post Grad", ficou apenas na décima posição, com US$ 2,8 milhões.