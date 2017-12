Novo filme de Spike Lee relembra passagem do Katrina O diretor norte-americano Spike Lee apresentará seu filme When the Levees Broke, uma recordação do dia 29 de agosto de 2005, data da devastadora passagem do furacão Katrina em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A produção, inspirada num trabalho fotográfico feito por Lee e seu irmão sobre a tragédia do Katrina, será transmitida em 21 e 22 de agosto pela emissora de televisão HBO e depois será apresentada na 63.ª edição do Festival internacional de Cinema de Veneza, de 30 de agosto a 9 de setembro. O roteiro critica a atuação da proteção civil dos Estados Unidos e o governo de George W. Bush, responsável, segundo o cineasta, de ter intervindo tarde, deixando os habitantes da cidade sem ajuda, em particular a população negra de Nova Orleans. Spike Lee dirigiu, entre outros, os filmes Garota 6 (1996), Malcolm X (1992) e Faça a Coisa Certa (1989). Neste ano lançou O Plano Perfeito e assinou uma das sete histórias do filme Crianças Invisíveis. O projeto é da italiana Chiara Tilesi, em parceria com Stefano Veneruso e a atriz Maria Grazia Cucinotta. Lee conta a história de uma garota soropositiva que enfrenta os preconceitos da sociedade. Atualmente filma Selling Time.