Novo filme de Romero, 'rei dos zumbis,' critica discriminação

Mais de 40 anos depois de "A Noite dos Mortos-Vivos" ter lançado sua carreira, em 1968, o diretor norte-americano de 69 anos está de volta a suas raízes no cinema independente, com um filme que participa da competição principal no festival de cinema de Veneza.

O autofinanciado "Survival of the Dead" conta a história de um grupo de soldados atraído para uma ilha que promete ser o único lugar do mundo onde eles poderão escapar dos mortos-vivos, que surgem do nada e se alimentam de carne humana.

Mas eles se envolvem numa disputa antiga entre duas famílias que têm ideias radicalmente diferentes sobre como conter os zumbis.

Patrick O'Flynn quer pôr uma bala na cabeça de cada zumbi que encontrar. Seu grande rival, Samus Muldoon, que manter os "mortos" vivos na esperança de encontrar uma cura.

"Não pensei em fazer um filme sobre o Iraque," disse Romero a jornalistas na quarta-feira.

"É muito mais sobre a incapacidade fundamental do homem de esquecer as inimizades, esquecer seus inimigos, muitos depois de já ter esquecido o que fez o conflito começar."

RETORNO ÀS RAÍZES INDEPENDENTES

De acordo com as notas de produção do filme, "Survival of the Dead" é o segundo filme do novo ciclo de filmes independentes de Romero, feitos fora do sistema dos estúdios.

"Com estes dois filmes, foi como uma volta aos filmes muito originais que fiz na época em que o financiamento era privado e os filmes eram feitos num estilo 'guerrilheiro'."

Consta que "A Noite dos Mortos-Vivos" foi feito com orçamento minúsculo, mas o filme acabou por redefinir o gênero do terror, com sua violência e sua visão satírica da sociedade americana.

George Romero atribuiu o impacto cultural duradouro aos filmes sobre zumbis aos videogames, como a série Resident Evil, mais que a seus filmes.