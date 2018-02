Novo filme de Quentin Tarantino ganha primeiro trailer; confira o vídeo

O aguardado novo filme de Quentin Tarantino, Os 8 Odiados, teve seu primeiro trailer divulgado. Na trama, após uma Guerra Civil, uma diligência levando um enforcador, John Ruth, e uma fugitiva, Daisy Domergue, sai de seu caminho por causa de uma tempestade de neve. Aos dois, se une um caçador de recompensas, Major Marquis Warren. Eles chegam a uma cabana no meio do nada e lá encontram Chris Mannix, Bob, Oswaldo Mobray, Joe Gage e General Sanford Smithers.

Com a tempestade se intensificando, a tensão entre os oito viajantes cresce e aquele encontro começa a parecer uma grande cilada. Com estilo de western e doses de violência, como é do feitio de Tarantino, o filme reúne no elenco Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern e Channing Tatum - boa parte deles atores com os quais Tarantino já tinha trabalhado. Também com roteiro de Tarantino, Os 8 Odiados deve estrear nos EUA em janeiro em 2016.

Assista ao trailer: