Novo filme de Michael Moore ‘invade’ outros países para criticar EUA

Na semana de posse de Donald Trump, com seu voluntarismo bélico, nacionalista e raivoso, talvez não haja programa melhor que o documentário O Invasor Americano, de Michael Moore, que nem sequer chegou ao circuito, mas se encontra disponível na Netflix.

Moore é cineasta tido como panfletário, que se coloca nos filmes e fustiga sem dó as mazelas de seu país, do sistema de saúde ao intervencionismo em outras nações. Significa, para o cinema, o mesmo que Noam Chomsky é para a intelectualidade americana – não apenas uma reserva moral, mas resto de lucidez, consciência crítica, fios de energia no estado letárgico que parece fazer o mundo retroceder séculos de História em poucos anos.

O imaginativo Moore bola um jeito engraçado para dar o pontapé inicial em seu filme. Recorre à ficção e faz os militares confessar que nenhuma de suas intervenções deu certo. Do Vietnã ao Iraque, ou saíram com o rabo entre as pernas ou tiveram desmascarados os pretextos para o ataque. Assim, os milicos terceirizam a Moore a função de invadir outros países e pilhar o que de melhor possam ter e trazer o butim para os EUA.

Começa assim o périplo de Michael Moore, que visita e ouve gente em países como Itália, França, Portugal, Alemanha, Islândia e Tunísia entre outros.

Nessa visita, descobre como a nação mais poderosa da Terra foi se distanciando dos ideais humanistas que inspiraram seus pais fundadores. Há um mundo a descobrir e, ao contrário do que pensa a “elite” brasileira, os Estados Unidos talvez não sejam o modelo melhor para nos servir de guia para o futuro. É um americano quem diz.