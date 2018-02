Novo filme de Keanu Reeves estreia no Festival de Toronto

Estreou nesta quarta, 15, no Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff) o novo filme do ator Keanu Reeves, "Henry's Crime", uma comédia romântica na qual participam também James Caan e Vera Farmiga.

Reeves passou sua adolescência em Toronto e sua casa e seu colégio ficam perto dos hotéis onde se hospedaram as estrelas que participam do Tiff e as salas de cinema que exibem os mais de 300 filmes do festival.

O ator da saga "Matrix" participou de uma entrevista coletiva realizada nesta terça-feira com Caan, Farmiga e o diretor de "Henry's Crime", Malcolm Venville.

"Não sigo nenhum ritual quando venho" respondeu Reeves quando perguntado sobre o que costuma fazer quando retorna à sua cidade.

E após alguns instantes de silêncio, Reeves lembrou. "Saí de Toronto em 1985. A primeira vez que voltei, sete anos depois, fui visitar a minha rua, a Hazelton. Quando vivia aqui, o hotel Four Seasons não existia, então caminhei por ela. Mas desde então, não tenho nenhum ritual".

Reeves, Farmiga e Caan contaram para a imprensa o bom humor que esbanjaram durante a gravação do filme.

O longa, escrito pelo roteirista Sacha Gervasi ("O Terminal"), é uma comédia romântica em que Reeves vive Henry, um cobrador de pedágios que foi preso por três anos por um crime que não cometeu. Na prisão, ele conhece Max (James Caan) e os dois planejam roubar um banco assim que libertados, porém, ao executar o plano, acabam se deparando com acontecimentos inesperados.

Hoje também estreia em Toronto um dos filmes mais esperados desde que foi exibido no Festival Sundance, "Enterrado Vivo", do espanhol Rodrigo Cortés e estrelado por Ryan Reynolds.

Cortés disse em entrevista à Agência Efe, pouco antes da estreia no Tiff, que estava tranquilo depois da enorme aprovação que o longa, rodado em Barcelona, obteve com a crítica, o público e o mundo do cinema.

O filme vai estrear em todos os países simultaneamente.