Novo filme de Johnny Depp encerrará Festival de Moscou

O filme Public Enemies, estrelado pelo americano Johnny Depp e dirigido por seu compatriota Michael Mann (Miami Vice), encerrará o 31.º Festival Internacional de Cinema de Moscou, informaram os organizadores da mostra.

O longa, que também traz no elenco a francesa Marion Cotillard e o americano Christian Bale, vai ser projetado três dias antes de sua estreia nos Estados Unidos e a um mês de seu lançamento no mercado russo, destacou o produtor-geral do festival, Leonid Vereschagin.

Kirill Razlogov, diretor de programação, lembrou que praticamente todos os filmes selecionados para a mostra competitiva - 16, no total - e parte das produções que serão exibidas fora de competição vão ser projetadas pela primeira vez em Moscou.

"Os principais critérios na seleção de filmes para a mostra competitiva foram dois: a qualidade artística e a inovação das fitas. De modo geral, penso que o Festival de Moscou pode encontrar seu nicho no mercado com a descoberta de novos talentos", ressaltou Razlogov.

O festival na capital russa começará no próximo dia 19, com a exibição do filme Tsar, estrelado por Oleg Yankovski, um dos grandes nomes do teatro e do cinema da Rússia, morto em maio deste ano.