Novo filme de James Bond se chamará 'Quantum of Solace'

Em 007 - Quantum Of Solace, novo filme de James Bond que teve seu título revelado nesta quinta-feira, 24, o superespião britânico embarca uma missão de vingança, que se passará na Áustria, Itália e América do Sul. Assim como no último filme do agente - Cassino Royale (2006) - a nova produção será protagonizada pelo inglês Daniel Craig, enquanto o papel de 'Bond girl' ficará com a ucraniana Olga Kurylenko. Quantum of Solace deve ser lançado nos cinemas no dia 7 de novembro deste ano. Os primeiros detalhes da 22ª aventura de Bond foram divulgados nesta quinta-feira, 24, nos estúdios Pinewood, em Londres. De acordo com a sinopse, a 'Bond girl' Camille coloca o agente em contato com Dominic Greene, um empresário sem escrúpulos que integra uma organização que busca controlar uma parte importante dos recursos naturais do planeta. O papel de Greene foi dado ao francês Mathieu Amalric, que participou do filme O Escafandro e a Borboleta, indicado ao Oscar. O enredo do próximo filme começa onde parou Cassino Royale, já que agora Bond tenta desvendar os segredos de Vesper, a bela mulher que o traiu. "James Bond e Camille estão tentando se vingar. Os dois têm objetivos um pouco diferentes, mas no final terão de cooperar", afirmou Olga aos repórteres.