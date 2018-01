Novo filme de James Bond grava cenas na Áustria

Uma nova fase da filmagem de Quantum of Solace, o novo filme do espião britânico James Bond, começou nesta terça-feira, 29, em Bregenz, segundo Axel Renner, porta-voz do festival cultural desta cidade situada no lago de Konstanz e fronteiriça com Alemanha, Liechtenstein e Suíça. O protagonista, Daniel Craig, foi até a cidade austríaca, onde as gravações foram antecipadas em um dia e já começaram a ser filmadas as cenas de uma perseguição. Também foi feito um treinamento para os dublês na praça onde ocorrem os famosos festivais culturais de verão (hemisfério norte) nessa cidade, que atraem milhares de visitantes todos os anos. No total, uma visita à ópera e uma perseguição no palco de Bregenz, o maior do mundo construído sobre um lago, durarão seis minutos do filme, dirigido pelo alemão Marc Forster e no qual Craig volta a interpretar o agente 007 após Cassino Royale (2007). À noite, a equipe irá para a localidade vizinha de Feldkirch para continuar a filmagem do centro urbano e, nessas cenas, Bond trocará seu conhecido Aston Martin por um carro da marca sueca Volvo.