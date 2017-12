Novo filme de James Bond bate recorde e entra no Guiness O novo filme de James Bond, Cassino Royale, entrou na terça-feira para o Guinness Book, o livro dos recordes. O fato não ocorreu por causa de uma proeza do famoso agente secreto, mas por uma cena de ação protagonizada por seu veículo, um Aston Martin. Nesta cena, o carro guiado por um dublê do ator britânico Daniel Craig, que encarna pela primeira vez o agente 007, dá sete giros verticais, um novo recorde mundial no volante. O dublê Adam Kirley foi quem, graças a sua habilidade, conseguiu que o veículo do famoso espião - impulsionado por um canhão de nitrogênio - realizasse tal manobra. O recorde anterior era de seis giros e tinha sido realizado em 2005 por um ator que participou do programa de televisão britânico sobre carros, o Top Gear. O coordenador das cenas de ação de Cassino Royale, Gary Powell, explicou que a cena foi ensaiada várias vezes usando carros de teste, com peso similar ao do Aston Martin, a cerca de 130 quilômetros por hora em uma rampa. "Isso funcionou muito bem, e os carros deram até cinco giros nos testes", explicou. Quando a cena que aparecerá no filme foi filmada, o motorista adaptou sua experiência ao peso e às condições do Aston Martin, conseguindo que, ao invés de cinco, desse sete giros sobre si próprio que lhe valeram o recorde, de acordo com Powell.