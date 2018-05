Novo filme de George Clooney abrirá Festival de Veneza

O filme The Ides of March, escrito e dirigido pelo ator George Clooney, abrirá a 68ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que será realizada de 31 de agosto a 10 de setembro.

A organização da mostra cinematográfica informou nesta quarta-feira em comunicado que o filme abrirá a seção oficial e concorrerá pelo Leão de Ouro, como já antecipou no domingo a imprensa americana.

Baseada na obra teatral Farragut North (2008), de Beau Willimon, o longa narra a história de um jovem e idealista comunicador, interpretado por Ryan Gosling, que trabalha para um candidato à Presidência dos Estados Unidos, o governador Mike Morris, personagem interpretado por Clooney.

O filme está "ambientado no mundo político americano em um futuro próximo, durante as primárias em Ohio para a Presidência do Partido Democrata" e o personagem interpretado por Clooney se verá "envolvido em mentiras e na corrupção que o rodeiam", explica a organização do festival.

O filme, o quarto trabalho de Clooney como diretor e cuja estreia mundial se dará na abertura do festival de Veneza, conta ainda com Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei, Jeffrey Wright, Max Minghella e Evan Rachel Wood no elenco.

Clooney já apresentou um trabalho seu como diretor em 2005 na 62ª edição do festival de Veneza, o filme Boa noite e Boa sorte, que ganhou o prêmio Osella por Melhor Roteiro e a Copa Volpi por melhor ator para David Strathairn.