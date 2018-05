Novo filme de Cronenberg ganha trailer

SÃO PAULO - Foi revelado o primeiro trailer do novo longa de David Cronenberg, entitulado A Dangerous Method. Estrelando Viggo Mortensen (da trilogia O Senhor dos Aneis) e Michael Fassbender (X-Men: Primeira Classe) nos papeis de Sigmund Freud e Carl Jung, o filme conta a história da origem da psicanálise.

Essa é a terceira colaboração entre Mortensen e o diretor canadense, após Marcas da Violência e Senhores do Crime. Baseado na peça The Talking Cure, e com roteiro adaptado pelo próprio autor da peça, Christopher Hampton, A Dangerous Method deve ser lançado nos Estados Unidos até o final deste ano. O filme ainda não conta com uma distribuidora no Brasil, e sua estreia por aqui é indefinida. Assista abaixo o trailer: