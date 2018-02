Novo filme de Ben Affleck supera expectativas na estreia

"Atração Perigosa", baseado no romance "Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões", de Chuck Hogan, é um drama policial sobre um bando de assaltantes de bancos em Boston.

Affleck dirige e protagoniza o longa a partir de seu próprio roteiro adaptado e atua ao lado de Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively, em uma produção com um orçamento inferior a US$ 35 milhões.

"Esta é uma grande surpresa para nós", disse o presidente de distribuição da Warner, Dan Fellman, após a divulgação do grande sucesso de "Atração Perigosa" nos cinemas.

"Tudo se encaixou no momento perfeito e estamos entusiasmados com a estreia", afirmou Fellman.

"Atração Perigosa" superou a comédia da Sony "A Mentira", outro dos que estrearam no fim de semana, e que arrecadou US$ 18,2 milhões de sexta-feira a domingo, valor considerado excelente para um filme de US$ 8 milhões.

O longa, estrelado por Emma Stone e dirigido por Will Gluck, conta como um estudante se dedica para propagar rumores sobre si próprio para se tornar popular na escola.

O terceiro filme mais assistido no fim de semana foi o angustiante "Demônio", dirigido por John Erick Dowdle, que narra a diabólica experiência de um grupo de pessoas que ficam presas em um elevador e paulatinamente descobrem que o mal se encontra entre eles.

Estrelado por Chris Messina, Caroline Dhavernas e Bokeem Woodbine, o filme tem roteiro e produção de M. Night Shyamalan, autor de "O Sexto Sentido".

"Resident Evil 4: Recomeço", o filme de maior bilheteria no fim de semana passado arrecadou US$ 10,1 milhões entre sexta-feira e domingo, enquanto "Alpha e Omega", animação em 3D sobre um casal de lobos, arrecadou US$ 9,2 milhões.

Os thrillers de ação "Takers", "O Americano" e "A Origem" arrecadaram US$ 3 milhões, US$ 2,7 milhões e US$ 2 milhões respectivamente. A comédia "Os Outros Caras" também arrecadou US$ 2 milhões, enquanto "Machete" rendeu US$ 1,7 milhão.