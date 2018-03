Novo filme de Angelina Jolie pode ter seqüência, diz revista

Devido aos bons resultados de bilheteria que o filme O Procurado, com Angelina Jolie e James McAvoy, vem obtendo - já foram arrecadados mais de US$ 112 milhões (R$ 178,5 milhões) -, está sendo planejada a realização de uma seqüência da produção, informou o produtor Marc Platt a revista britânica Empire. Segundo Platt, já estão ocorrendo negociações entre a produtora Universal, o diretor Timur Bekmambetov e os roteiristas Michael Brandt e Derek Haas para a realização da seqüência. McAvoy, o ator escocês de 29 anos que interpreta o personagem Wesley Gibson no filme, também demonstrou interesse em realizar a seqüência, que deverá chegar aos cinemas em 2010.