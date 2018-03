Novo filme de Adam Sandler reunirá time de comediantes

O novo filme de Adam Sandler, dos estúdios Columbia Pictures, terá um grande time de comediantes, formado por Chris Rock, Rob Schneider e David Spade, e terá a atriz mexicana Salma Hayek como um dos destaques, informou nesta quarta-feira, 18, a imprensa especializada.

O filme, ainda sem título, contará o reencontro de cinco velhos amigos de faculdade que voltam a se juntar 30 anos depois para celebrar o fim de semana de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, conforme noticia a revista local "Variety". Hayek viverá a mulher do personagem de Sandler no filme do cineasta Dennis Dugan, diretor habitual dos projetos do ator.

O longa será também um reencontro de nomes frequentes nos trabalhos de Sandler, como seu eterno parceiro Rob Schneider, que participou de dez filmes com o ator, assim como David Spade e Chris Rock, que estiveram no elenco de duas produções ao lado dele.

Grande parte dos que participarão do filme foram membros em alguma ocasião do programa "Saturday Night Live", da TV americana. O roteiro é de Fred Wolf e do próprio Sandler, que também produzirá o projeto que começará a ser gravado no meio do ano.