Novo 'Exterminador' será lançado em maio de 2009 LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O quarto filme da franquia "Terminator" ("O Exterminador do Futuro") chegará aos cinemas norte-americanos em 22 de maio de 2009, coincidindo com o fim de semana prolongado do Memorial Day nos Estados Unidos, disse sua distribuidora, a Warner Bros. Christian Bale vai representar o líder rebelde John Connor em "Terminator Salvation: The Future Begins", cuja produção está prevista para começar na primavera americana no Estado do Novo México. A direção será de McG, diretor de "As Panteras", e a expectativa é que o filme seja o primeiro numa nova trilogia "Terminator". A série, que começou em 1984 e converteu Arnold Schwarzenegger em astro, falava sobre um robô de um futuro onde as máquinas travam uma guerra contra a humanidade. Seu objetivo era matar Sarah Connor, mãe do futuro líder da resistência humana. No segundo e terceiro filmes, o filho, representado por Edward Furlong em "O Exterminador do Futuro 2 -- O Julgamento Final" (1991) e por Nick Stahl em "O Exterminador do Futuro 3 -- A Rebelião das Máquinas" (2003), foi ganhando importância na trama. A distribuição internacional será da Sony Pictures. A Warner e a Sony fizeram um acordo semelhante para "Exterminador 3", que faturou 433 milhões de dólares em todo o mundo.