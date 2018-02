Novo curta de Martin Scorsese terá Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Robert De Niro

Martin Scorsese promete um elenco de peso para sua próxima produção. Segundo informações do site Deadline, Brad Pitt, Robert De Niro e Leonardo Di Caprio farão parte do elenco do novo curta do diretor americano. O roteiro do filme será assinado por Terence Winter, também responsável pelo texto de O Lobo de Wall Street e criador da série Boardwalk Empire, da HBO.

A produção foi encomendada pela empresa Melco-Crown Entertainment, que pretende vinculá-la à sua rede de resorts e cassinos. O filme, portanto, só deverá ser exibido em resorts temáticos da empresa asiática no ano que vem.

Tanto De Niro quanto Di Caprio já brilharam nas mãos de Martin Scorsese. O primeiro estrelou os clássicos Taxi Driver e Touro Indomável. Já Di Caprio foi o astro de filmes como Os Infiltrados, O Aviador e O Lobo de Wall Street.