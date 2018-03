Novo 'Batman' quebra recorde na pré-estréia O novo filme de Batman, "O Cavaleiro das Trevas", arrecadou o valor recorde de 18,5 milhões de dólares nas sessões de pré-estréia à meia-noite, antes de sua abertura oficial na sexta-feira, revelou a Media By Numbers, que faz a contagem de bilheterias. Essa cifra abrange apenas os valores arrecadados nas sessões que começaram às 0h01 da sexta-feira em 3.040 cinemas da América do Norte -- as sessões de 3h00 e 6h00 não foram contabilizadas. A cifra quebra o recorde anterior de 16,9 milhões de dólares, marcado em 2005 por "Star Wars: Episódio III -- A Vingança dos Sith". A performance forte do filme nas sessões de pré-estréia reforçou as projeções de que "Cavaleiro das Trevas" pode ter um fim de semana de abertura de 100 milhões de dólares ou mais nos EUA e Canadá. As perspectivas do filme foram favorecidas pelas críticas em sua maioria positivas e pelo lançamento recorde feito na sexta-feira pela Warner Bros., pertencente à Time Warner Inc., em 4.366 cinemas americanos e canadenses. "Batman -- O Cavaleiro das Trevas" custou cerca de 180 milhões de dólares para ser feito. Sequência de "Batman Begins", de 1995, que rendeu cerca de 372 milhões de dólares em todo o mundo, "Cavaleiro das Trevas" reúne novamente o diretor Chris Nolan e Christian Bale no papel de Batman. E traz o falecido ator australiano Heath Ledger como o Coringa, o arquiinimigo de Batman, no papel que acabou sendo o último que Ledger concluiu na tela. Apenas dez outros filmes até hoje conseguiram superar a marca dos 100 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana em cartaz na América do Norte, liderados por "Homem Aranha 3", em 2007 (151 milhões) e "Piratas do Caribe -- O Baú da Morte", no ano anterior (135,6 milhões).