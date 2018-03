Novo Batman já supera versão anterior nas bilheterias Bastaram seis dias em cartaz na América do Norte para que "Batman: O Cavaleiro das Trevas" superasse a bilheteria de toda carreira do filme anterior da série, "Batman Begins", disse a distribuidora Warner Bros. na quarta-feira. O estúdio esperava que o filme arrecadasse cerca de 17 milhões de dólares na quarta-feira, elevando o total nos EUA e Canadá a 221 milhões -- sendo 158,4 milhões nos primeiros três dias, um recorde para um fim de semana de estréia. Na terça-feira, "O Cavaleiro das Trevas" bateu outro recorde, ao arrecadar 200 milhões de dólares nos seus primeiros cinco dias -- superando os oito dias de "Piratas do Caribe". Segundo a empresa Box Office Mojo, que monitora o setor, "Batman Begins" encerrou sua carreira nos cinemas, após quatro meses, com uma arrecadação total de 205,3 milhões de dólares. Ambos os filmes foram dirigidos pelo inglês Christopher Nolan, com o galês Christian Bale no papel do homem-morcego. Mas a nova versão tem como atração adicional o vilão Curinga, interpretado por Heath Ledger, que morreu de overdose em janeiro, logo depois das filmagens. "O Cavaleiro das Trevas" entrará para a lista dos dez lançamentos mais bem-sucedidos da história quando ultrapassar os 373,6 milhões de dólares arrecadados na América do Norte, a cifra obtida por "Homem-Aranha 2". A estimativa conservadora da Warner é que o filme supere os 400 milhões de dólares com as vendas no exterior. Desde "Piratas do Caribe", em 2006, nenhum filme supera essa marca. Mesmo antevendo a boa recepção de "O Cavaleiro das Trevas" junto à crítica e o interesse gerado pela participação de Ledger, a Warner se precaveu, comprando praticamente o dobro de inserções publicitárias para esse lançamento do que para "Batman Begins", segundo a empresa de mediação de audiência Nielsen, com base em dados coletados até 12 dias antes da estréia de ambos os filmes. (Reportagem de Dean Goodman)