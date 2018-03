Novo Batman deve arrecadar US$100 bi em bilheterias dos EUA O novo filme do Batman, "O Cavaleiro das Trevas", deve ter uma arrecadação expressiva nas bilheterias norte-americanas, quando estrear num número recorde de cinemas, nesta sexta-feira, podendo superar a marca de 100 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana. Caso a previsão feita por especialistas da indústria cinematográfica aconteça, "O Cavaleiro das Trevas" entrará para seleta lista de filmes que alcançaram a marca, como "Homem-Aranha 3" e "Piratas do Caribe -- O Baú da Morte". Até agora, a venda de ingressos antecipados já lotaram mais de mil exibições do filme, segundo o site Fandango, que vende ingressos de cinema pela Internet. "É um verdadeiro fenômeno para nós, havia interesse por esse filme já no ano passado", disse Rick Butler, operador-chefe da Fandango. A Warner Bros., unidade da Time Warner que está lançando o filme, disse que "O Cavaleiro das Trevas" estará em cartaz em 4.366 cinemas norte-americanos, ultrapassando o último recorde, que foi de "Piratas do Caribe -- No Fim do Mundo", exibido em 4.362 cinemas em 2007. "Piratas" arrecadou cerca de 115 milhões de dólares no fim de semana de estréia. "O Cavaleiro das Trevas" espera bater o recorde de "Homem-Aranha 3", da Sony Pictures Entertainment -- em 2007, o filme arrecadou 151 milhões de dólares no primeiro fim de semana. "Com certeza um fim de semana de estréia com 100 milhões ou mais é uma possibilidade", disse Paul Dergarabedian, que chefia a empresa de monitoramento de bilheterias Media by Numbers. "Não posso imaginar um filme com mais expectativa do que este, pelo menos recentemente". Fãs e críticos que assistiram ao filme antecipadamente estão fazendo elogios entusiasmados, principalmente ao Coringa de Heath Ledger. No site rottentomatoes.com, que coleta críticas, "O Cavaleiro das Trevas" teve 91 por cento de aceitação. "O Cavaleiro das Trevas" é a sequência de "Batman Begins", também dirigido por Christopher Nolan, sobre as origens do super-herói. O filme anterior, "Batman & Robin", foi um fracasso. (Reportagem de Alex Dobuzinskis)