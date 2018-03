Novo ataque de fúria de Mel Gibson vaza na internet

Um novo ataque de fúria do ator Mel Gibson vazou na internet, agora em uma gravação na qual é possível ouvir o artista, fora de si, gritando com o roteirista do seu próximo filme, The Maccabees, informou na quinta-feira o site especializado TMZ.

O acesso de raiva de Gibson aconteceu em dezembro em sua casa na Costa Rica e parece ter se originado pelo fato de Joe Eszterhas não ter terminado de escrever a história do filme, indicou o site.

Eszterhas fora convidado pelo protagonista de Coração Valente (1994) a visitar sua casa no país centro-americano em dezembro passado, quando aconteceram os fatos, que acabaram gravados pelo filho do roteirista.

"Por que não tenho uma primeira minuta de The Maccabees? O que, diabos, você tem feito?", grita Gibson a Eszterhas, que decidiu publicar a gravação depois de o ator ter-lhe chamado de mentiroso.

Eszterhas já enviara à imprensa uma carta na qual narrava a discussão ocorrida na casa do ator, que, segundo o roteirista, começou de repente e sem provocação.

Nesse mesmo texto, Eszterhas acusou Gibson de "odiar os judeus" e de acreditar que John Lennon "mereceu a morte".

Na gravação, Gibson também arremete contra sua ex-namorada, a russa Oksana Grigorieva, com quem manteve uma disputa judicial em 2010 após ser acusado de agressão.

Oksana obteve uma ordem de afastamento e finalmente chegou a um acordo com Gibson para receber o pagamento de US$ 750 mil e a custódia compartilhada de sua filha.

Há dois anos, a russa também enviou à imprensa a gravação de conversas com Gibson na qual o ator, muito irritado, a insultava e desprezava.

Segundo a TMZ, Gibson agora estuda se denunciará Eszterhas por publicar o vídeo, que foi realizado em seu domicílio e sem seu consentimento.

Os comportamentos questionados do ator começaram a ser notórios em 2006, quando culpou os judeus por "todas as guerras do mundo" no momento em que foi detido por dirigir embriagado.