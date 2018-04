Novo acidente nas gravações de filme de Nicolas Cage fere 8

Um novo acidente automobilístico durante as filmagens de The Sorcerer's Apprentice (O aprendiz de feiticeiro), protagonizado pelo ator Nicolas Cage, terminou com oito pessoas feridas na praça de Times Square, em Nova York.

Um porta-voz do departamento de Comunicação da polícia informou que o motorista de um 4x4, que não participava das gravações, perdeu o controle do veículo ao fazer uma manobra brusca para evitar a batida com outro carro. No incidente, oito pessoas, entre as quais pode haver membros da equipe do filme, ficaram levemente feridas e foram transferidas a um hospital, acrescentou a polícia.

Além disso, o 4x4 se chocou contra dois carros que se encontravam parados nas imediações do set de filmagem. O acidente, que aconteceu de madrugada, ocorreu quase meia hora depois de a equipe do filme ter concluído as gravações do dia.

Na madrugada de segunda-feira, uma Ferrari que participava das gravações colidiu contra um restaurante de Times Square durante a filmagem de uma perseguição entre carros. Nessa ocasião, duas pessoas ficaram levemente feridas, segundo publicou o jornal New York Post.

A estreia do filme, baseado no clássico de animação "Fantasia" (1940) e dirigido por Jon Turteltaub, deve estrear nos cinemas americanos em 16 de junho.