Nova Zelândia anuncia que será locação de três novos 'Avatar'

Os estúdios norte-americanos 20th Century Fox e Lightstorm Entertainment vão gravar na Nova Zelândia os três próximos episódios da série cinematográfica Avatar, gastando 413 milhões de dólares na produção. O acordo reflete um esforço do governo neozelandês para atrair a indústria cinematográfica internacional, o que incluiu elevar de 15 para 25 por cento a isenção tributária oferecida às produtoras.

"As sequências de Avatar vão gerar centenas de empregos e milhares de horas de trabalho diretamente no setor audiovisual, e também empregos em toda a economia", disse o ministro do Desenvolvimento Econômico, Steven Joyce, em nota. A Nova Zelândia também realizará uma sessão de gala na estreia, e os produtores se comprometeram a divulgar a imagem do país como destino turístico e como locação cinematográfica.

O primeiro Avatar, indicado a nove Oscar em 2010 (ganhou três), foi parcialmente feito na Nova Zelândia, com efeitos digitais da empresa Weta Digital, que também trabalhou nas séries O Senhor dos Anéis e O Hobbit. James Cameron, diretor de Avatar, tem uma fazenda na Nova Zelândia.