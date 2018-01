Nova Zelândia acolhe 1.° Festival de Cinema Vegetariano O primeiro Festival de Cinema Vegetariano acontece no domingo nas cidades neozelandesas de Auckland e Christchurch, coincidindo com o Dia Mundial Vegetariano, segundo informou nesta terça-feira a imprensa local. O porta-voz do festival, Aaron Koolen, disse ao jornal "The New Zealand Herald" que a data é uma boa oportunidade para mostrar a representação no cinema da opção vegetariana. O festival, que terá um dia de duração, será aberto por "Remembering Bob", filme sobre a relação afetiva de uma criança com o porco da fazenda, e "McLibel", baseada no caso real do carteiro e do jardineiro que conseguiram dobrar a McDonalds. Além de curtas australianos e neozelandeses, a mostra exibirá também "Jill´s Film", sobre a vida e morte de um ativista e defensor dos direitos dos animais, e "Shooting Vegetarians", história de um punk vegetariano obrigado a trabalhar no açougue de seu pai.