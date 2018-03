Nova versão do filme de Justin Bieber terá cenas inéditas

Por Pamela McClintock

LOS ANGELES, 22 de fevereiro (Hollywood Reporter) - Em uma medida sem precedentes, a Insurge Pictures, da Paramount, irá lançar uma versão atualizada do filme Justin Bieber: Never Say Never com edição do diretor, que será exibida exclusivamente durante uma semana, a partir de 25 de fevereiro.

A versão atualizada do diretor Jon M. Chu Justin Bieber: Never Say Never Director's Fan Cut será exibida apenas em 3D nos Estados Unidos e no Canadá, substituindo a versão original. Haverá 40 minutos de cenas inéditas no filme.

Chu retirou 30 minutos das gravações feitas para o filme original Never Say Never para acomodar as cenas adicionais. A nova versão terá 115 minutos, ao invés dos 105 minutos da edição original.

O novo lançamento tem como objetivo atrair ainda mais os fãs de Bieber, e incentivar uma nova ida aos cinemas. É o terceiro final de semana desde a estreia do filme, e Never Say Never já é sucesso financeiro, tendo arrecadado 52,4 milhões de dólares nos primeiros 11 dias de lançamento.

O filme original Never Say Never continuará sendo exibido em 2D. O alto custo da produção em 35mm tornou a versão do diretor inviável para os cinemas. Versões digitais, no entanto, são uma fração do custo.

"Essa edição me permite reter algumas das melhores cenas do filme original, enquanto incorporo imagens inéditas e novos materiais que filmei durante nossa turnê promocional", disse Chu.