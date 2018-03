Nova heroína de 'A Múmia 3' diz que sonhava com filme de ação O explorador Rick O'Connell vai salvar o mundo das malévolas múmias pela terceira vez e continuará sendo interpretado por Brendan Fraser. Mas sua mulher, Evelyn Carnahan, não será mais interpretada por Rachel Weisz, e sim por Maria Bello. Em entrevista dada em Madri na segunda-feira, a atriz disse à Reuters que por toda sua vida sonhou em conseguir um papel como esse, apesar de já ter estrelado filmes mais sérios, como "As Torres Gêmeas", "Obrigado por Fumar" e "Marcas da Violência". "Eu sonhava em trabalhar num filme de ação desde criança, antes mesmo de virar atriz", disse Bello. "Me perguntavam o que eu queria fazer, e eu dizia que queria ser Indiana Jones. Mas desisti, achei que as pessoas não me viam assim. Até que Rob Cohen (o diretor do filme) me chamou. Nesse dia eu chorei", ela confessou. Brendan Fraser tem mais filmes de puro entretenimento em seu currículo, mas também já fez trabalhos mais sérios como "Crash -- No Limite" e "O Americano Tranquilo". Um dos aspectos mais importantes da saga "A Múmia" é o humor, o que não falta no terceiro capítulo da série, "A Múmia -- Tumba do Imperador Dragão". Tanto no papel de O'Connell quanto em outros filmes, Brendan Fraser soube explorar muito bem seu lado humorístico, embora pareça não saber muito bem por que. "Eu me acho a pessoa menos engraçada que conheço. Também não vejo Rick como sendo divertido", comentou. Ele acha que o temperamento do personagem é apenas sua maneira de enfrentar sua vida singular. Maria Bello disse que se identificou muito com Evelyn, que sabe se defender dos agressores mais perigosos. "Meu irmão mais velho costumava dizer: 'É bom ninguém se meter com Joey, senão Maria lhe dará uma surra"', contou. Depois de Rachel Weisz ter estrelado os dois primeiros filmes da saga, Maria Bello temia não estar à altura de seu papel. "Senti que não podia me colocar na pele de Rachel. Ela estava tão bonita, tão brilhante. Então Rob Cohen e eu tentamos criar minha própria 'pele' para este papel. Espero que tenha funcionado."