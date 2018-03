Nova comédia de Woody Allen começa a ser produzida em Nova York LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A nova comédia romântica de Woody Allen, ainda sem nome, começou recentemente a ser produzida no bairro nova-iorquino do Queens. A atriz Evan Rachel Wood e os atores Larry David e Henry Cavill estarão no elenco, em um provável triângulo amoroso. Allen escreveu o roteiro e será o diretor, além de co-estrelar a produção.