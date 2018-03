Nova 'Bond girl' perde Festival de Berlim por 'percalços' em gravação de 007 Lea Seydoux, a nova "Bond girl", não pôde comparecer à première do remake dirigido por Benoit Jacquot de "Diário de uma Camareira", em que interpreta o papel principal, devido a "percalços" ocorridos na gravação do novo filme de James Bond, de acordo com Jacquot.