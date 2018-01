Nos cinemas, 'Mulher-Maravilha' perde o primeiro lugar no pódio para 'Carros 3'

Após duas semanas na liderança das bilheterias norte-americanas, Mulher-Maravilha perdeu o pódio para Carros 3, que estreou na última sexta-feira lá fora e só chega ao Brasil no próximo dia 13 de julho.

A animação da Disney arrecadou US$ 53,5 milhões em seus primeiros dias de exibição. Em contrapartida, o longa da super-heroína continua fez US$ 40,7 milhões em sua terceira semana.

O terceiro lugar ficou com o filme All Eyez on Me, que conta a história do rapper Tupac Shakur, que ainda não tem previsão de estreia no Brasil. O filme estreou com US$ 27 milhões, conseguindo ir além da previsão de US$ 17-22 milhões.

Em quarto lugar, A Múmia arrecadou US$ 13,9 milhões em sua segunda semana em cartaz. A Noite é Delas, comédia com Scarlett Johansson que só chega ao Brasil em setembro, fecha o top 5. O filme abriu sua estreia com US$ US$ 8 milhões.