Nos cinemas, <i>O Mestre das Armas</i>, estrelado por Jet Li Há um culto às artes marciais no Ocidente, que inspirou filmes como O Tigre e o Dragão, de Ang Lee, e Kill Bill, de Quentin Tarantino, além de permear toda a série Matrix, dos irmãos Wachowski. Mas é curioso como ainda existe uma distinção entre o que é considerado chique (e não) no gênero. Jet Li não é (chique) e, no entanto, é simplesmente o melhor lutador do mundo, na atualidade. Você pode confirmá-lo mais uma vez assistindo a O Mestre das Armas, que ele próprio anuncia que será seu último filme como lutador. O diretor é o chinês Ronny Yu, que foi educado no Ocidente (na Inglaterra e nos EUA) e voltou a Hong Kong para revitalizar a indústria local, nos anos 80. Yu tem desenvolvido sua carreira entre a China e os EUA, onde realizou o melhor filme da série com o boneco assassino Chucky. A Noiva de Chucky, com Jennifer Tilly, de 1998, talvez seja o melhor terrir da história de Hollywood - o que poucos perceberam. Ronny Yu não pode nem deve ser confundido com diretores chineses que viraram especialistas de segunda unidade em produções americanas de artes marciais, como Corey Yuen e Yuen Woo-ping. Ele é muito bom na arte de encenar lutas, como prova a cinebiografia do lendário Huo Yuanjia. Em Shangai, no começo do século 20, os estrangeiros dominam o circuito de lutas, no qual os guerreiros chineses são sempre derrotados. Isso ocorre somente até que Hua entre em cena para impor sua técnica excepcional. Sob medida para Jet Li, o filme mostra o herói que precisa superar sua sede de vingança para crescer emocionalmente. Talvez exagere no aspecto auto-ajuda, mas Jet Li é bom ator dramático, como provou em Cão de Briga, e é melhor ainda como lutador. Suas cenas são eletrizantes, e muito bem montadas por Ronny Yu. O Mestre das Armas (109 min.) - 14 anos. Central Plaza 6 - 12h30, 17h20, 22 h. Gemini 2 - 13h50, 19h50. Interlagos 5 - 22h15 (sáb. também 0h20). Metrô Tatuapé 6 - 22h30. SP Market 1 - 21h40 (6.ª e sáb. também 0 h). Cotação: Regular