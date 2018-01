Nos cinemas, "Dália Negra", com Scarlett Johansson Por que ambientar uma história americana nos anos 40? James Ellroy, tido por muita gente boa como o mestre contemporâneo do noir, responde: "Era uma época de grande crise e corrupção nos EUA, mas mesmo assim, naquele tempo havia homens e mulheres com energia suficiente para levarem seus desejos até o fim." Ellroy deu essa resposta ao apresentar o filme de Brian de Palma baseado em seu livro "A Dália Negra". O escritor tem duas fixações: esses anos 40, que lhe parecem tão intensos, e tramas de desespero e redenção, com crimes escabrosos no recheio, que lhe recordam o assassinato da própria mãe, ocorrido em 1968. Aliás, "A Dália Negra" é baseado também num fato real, um crime sem solução na Los Angeles dos anos 40, quando uma candidata a estrela de Hollywood apareceu trucidada. Um crime brutal, que ficou sem solução e obcecou policiais e jornalistas. Indo nesse sentido, Ellroy não poderia escolher melhor diretor para adaptar a sua obra do que Brian de Palma, cineasta, como se sabe, também obcecado pela história do cinema, e que é capaz de rodar um filme com tantas citações que acaba mimetizando o estilo e a época dos diretores lembrados. Portanto do enredo ao diretor, tudo faz com que "Dália Negra" seja uma imersão na grande época do cinema noir, a parte melhor da produção americana daquelas décadas, e na qual brilharam nomes como John Huston, Edward Dmytrik, Howard Hawks, Robert Siodmak, entre outros. Sem falar de Orson Welles, naturalmente, que também se exercitou no gênero. De Palma e Ellroy precisavam também de uma atriz que fizesse as vezes de uma Rita Hayworth ou de uma Lauren Bacall, mulheres fatais típicas. E, nesse quesito, a escolha não deve ter sido muito difícil. Bastava escolher a mais sexy e fatídica das atrizes americanas contemporâneas e pronto - lá estava Scarlett Johansson disponível, em especial depois do papel que fez em "Match Point", de Woody Allen. Ela mesma, em entrevista, foi lembrada a respeito de suas antecessoras, mas preferiu dizer que não havia se inspirado em nenhuma delas para "compor a personagem", que é como as atrizes costumam se referir a esse processo. Nem precisava mesmo, já que dispõe de todos os atributos naturais (e sobrenaturais) para se igualar às musas do noir. Na história, ela é Kay Lake, pivô do triângulo amoroso que envolve dois amigos policiais, Bucky Bleicerth (Josh Hartnett) e Lee Blanchard (Aaron Eckart). Ambos se sentem perdidamente atraídos por Kay, mas, como se as complicações matrimoniais não bastassem, entra um quarto elemento na trama, a também mais do que fatal Madeleine Lincott, vivida (e bem vivida) por Hilary Swank, que você viu em "Garota de Ouro", de Clint Eastwood. Com Clint, ela fazia uma trágica boxeadora, sem nada, ou quase nada de muito ostensivamente feminino, pelo menos no sentido mais convencional do termo. Em "Dália Negra", não: ela parece uma bomba de sexualidade, prestes a explodir. Milagres do cinema. Mas De Palma e Ellroy não poderiam se contentar com uma situação difícil, porém linear. Precisam de mais complicações. E elas vêm na forma de um assassinato, que é o verdadeiro móbil do filme: uma starlet, sósia de Madeleine, é encontrada morta, o corpo trucidado, indicando tortura antes do assassinato. Ela é a "Dália Negra". Kay também é muito parecida com a partner da estrelinha pornô assassinada. E isso se descobre, mais tarde, num filmete de circulação restrita, isto é, pornográfico. Sósias, filmes particulares, busca de sucesso, ambição, busca desenfreada de dinheiro, pares disfuncionais - são temas a serem explorados em um ambiente mórbido, como costuma ser o do noir. De Palma busca também simetrias e semelhanças e não deixa de lançar um olhar à "Dama de Shangai", de Welles, perito nos jogos de espelhos. Além disso, a trama vai sendo apresentada de modo não linear. Na verdade, vai se complicando e o sentido de tudo será montado como um mosaico a ser decifrado pelo espectador. Há todo o jogo de citações, que é de rigueur em De Palma como também a elegância da filmagem, alguns planos-seqüência muito bem montados e tudo o mais. Numa palavra: o filme é belo, do ponto de vista plástico. Nada disso impede que esse filme, interessante e até estimulante, deixe de passar um certo sentimento de frieza. É como se De Palma não conseguisse, para valer, o mergulho que desejou no universo do noir. Esse dependia muito da sensibilidade de uma época, de um "mood" particular que vinha da Depressão, e isso não pode ser imitado, a não ser como citação ou como clichê. Esse artificialismo acaba neutralizando o impacto dessa "Dália Negra" que, no entanto, mantém ainda seu perfume exótico. Dália Negra (The Black Dahlia, EUA/2006, 121 min.) - Thriller policial. Dir. Brian de Palma. 16 anos. Em grande circuito. Cotação: Regular