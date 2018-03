Nos cinemas, "Amantes Constantes", de Philippe Garrel Pintou uma fofoca ano passado em Veneza dizendo que Philippe Garrel não havia vencido o festival por causa de desacordo inconciliável no júri. Divididos entre o filme de Garrel - "Les Amants Réguliers" - e "Good Night, and Good Luck", de George Clooney, os jurados elegeram "O Segredo de Brokeback Mountain", de Ang Lee. "Les Amants Réguliers" era mesmo a proposta mais ousada daquele ano e Garrel acabou recebendo o Leão de Prata, que equivale a um segundo lugar. O filme chega ao Brasil com o título, correto, de "Amantes Constantes". Em Veneza, Philippe Garrel mostrou-se blasé, como de hábito, mas não deixou de dizer coisas interessantes. É fácil não gostar dele, com seu ar sempre distante, como se achasse as perguntas pouco dignas de sua inteligência gaulesa. Mas o que importa, mesmo, é o filme. E este, ao contrário do diretor, é bem interessante. Aliás, ótimo. A começar pela fotografia em preto-e-branco de William Lubtchansky, também premiada em Veneza. Talvez seja o registro mais adequado para captar o clima proposto por Garrel - o ano insurgente, na França e no mundo, de 1968. Nesse ano, um mês em particular: maio. E, nesse maio, a história de um grupo de jovens que se relaciona, com o sexo oposto e com a política. Garrel dialoga com outro filme, de temática semelhante, "Os Sonhadores", de Bernardo Bertolucci. São trabalhos diferentes, inclusive em seus tratamentos visuais (da cor intensa de Bertolucci ao discreto monocromatismo de Garrel) mas convergem em alguns pontos. E, num deles, em particular - a reavaliação positiva do maio de 1968. "Durante muitos anos aceitamos que falassem mal desse período; cabe agora a nós, que o vivemos, restabelecer o que teve de inquietante, inovador e progressista", disse Garrel. E ele sabe do que fala. Esteve nas barricadas do Quartier Latin, brigou e apanhou da polícia. Perdeu e ganhou com suas posições de esquerda. "Gauchiste", no entanto nunca embarcou num tipo de cinema monocórdio, didático, "proletário" no mau sentido do termo, aquele cinema autoritário que se julga no direito de converter os outros. Nada disso. Pelas vidas de François (Louis Garrel), Lilie (Clotilde Hesme) e seus amigos, passa toda uma história ambígua das mentalidades da época. De um lado, o sonho da revolução, mesmo que não se saiba direito o que isso queria dizer nem aonde iria levar. Era-se contra De Gaulle, a burguesia, os Estados Unidos - e pronto. De outro, aquele momento único na vida: a descoberta da sexualidade, da amizade e da política. E, outro elemento às vezes ausente na reavaliação dos sixties, as drogas. Tira-se pouca certeza de elementos às vezes contraditórios, mas entre todos eles, vemos seres humanos tentando acertar - e esta é outra poderosa pulsão humana, em geral subestimada. Amantes Constantes ("Les Amants Réguliers", Fr/2005, 178 min.) - Drama. Direção Philippe Garrel. 14 anos. Reserva Cultural 2 - 13h50, 17h20, 20h50. Cotação: Ótimo