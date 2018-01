Nos cinemas, a realidade e a fantasia de <i>Ponte para Terabítia</i> Ponte para Terabítia, que estréia nesta sexta-feira, 16, é mais um filme inspirado por um livro e que mistura realidade e fantasia, seguindo a mesma linha de O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. O longa é baseado no premiado romance de Katherine Paterson e traz nos papéis principais Josh Hutcherson (Zathura) e Anna Sophia Robb (A Fantástica Fábrica de Chocolate). Jess Aarons (Hutcherson) é um garoto solitário que tem quatro irmãs e praticamente nenhum amigo. Seus pais também não lhe dão muita atenção. Na escola, ele sofre com as brincadeiras das outras crianças. Por isso, não esperava em encontrar na nova vizinha Leslie Burke (Anna Sophia) uma grande amizade. Os dois se tornam amigos inseparáveis, uma vez que o talento dele para o desenho é perfeito para combinar com a capacidade da garota para inventar histórias. Juntos, criam um mundo fantástico longe de suas realidades. Um dia, quando atravessam um lago, os dois amigos encontram um caminho na floresta e vão parar no mundo secreto de Terabítia, onde uma casa em cima de uma árvore se torna o castelo, e os dois amigos, rei e rainha. No entanto, esse não é um mundo apenas de divertimentos. Criaturas estranhas e perigosas começam a surgir e ameaçar a vida e o reinado dos dois amigos. O diretor Gabor Csupo aborda aqui as dificuldades que os jovens encontram no ritual de passagem para o mundo adulto. Para lidar com essa questão, ele se vale de um realismo fantástico, no qual, muitas vezes, a fantasia é mera metáfora da realidade. O roteiro, assinado por David Paterson (filho da autora do livro) e Jeff Stockwell, prioriza as relações entre os dois protagonistas e a importância da amizade. Ponte Para Terabítia estréia em cópias dubladas e legendadas. A dublagem dos personagens principais é dos atores Rafael Almeida e Pérola Faria, que recentemente participaram da novela Páginas da Vida.