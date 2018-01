Norte-americanos prefeririam trabalhar com Eastwood a Clooney

Cerca de 70 por cento dos adultos questionados na pesquisa feita pelo 60 Minutes/Vanity Fair disseram que assistem a seus programas nos horários certos na televisão, mas 20 por cento admitiram usar aparelhos de gravação como DVR ou TiVO.

Os mais jovens disseram gravar seus programas para assisti-los mais tarde na Internet ou no iPod.

Clint Eastwood foi a escolha de 20 por cento dos entrevistados, quando questionados sobre que tipo de filme gostariam de trabalhar, mas George Clooney e Cameron Diaz não ficaram muito atrás, com 18 por cento cada, seguidos de um filme de ação com Will Smith, uma comédia com Will Farrell e um drama com a atriz Meryl Streep.

Se tivessem a chance de ter um superpoder, 30 por cento das pessoas disseram que gostariam de ler a mente dos outros, seguido da habilidade de voar (19 por cento) e de ser invisível (13 por cento).

(Reportagem de Patricia Reaney)